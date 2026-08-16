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Zien: familie door het dolle heen na verrassend goud van Stefan Nillessen

Sporters

Vandaag, 23:25

Wat een ontlading bij de familie van Stefan Nillessen. De 23-jarige Nederlander pakte zaterdag verrassend goud op de 1500 meter bij het EK atletiek in Birmingham. Moeder Sylvia was erbij en zag haar zoon naar de grootste titel uit zijn carrière sprinten. Vader Léon volgde de race thuis vanaf de bank.

Lang leek goud helemaal niet vanzelfsprekend. Met nog 200 meter te gaan zat Stefan klem, maar aan de buitenkant vond hij alsnog ruimte. Daarna zette hij een indrukwekkende eindsprint in.

Pas in de laatste meters besefte Stefan dat hij de race ook daadwerkelijk kon winnen. Hij liet een sterk deelnemersveld achter zich, met onder anderen wereldkampioen Isaac Nader en Jake Wightman.

"Het was een heerlijk gevoel om zo makkelijk lopers in te halen. Het geeft zoveel energie, dan ruik je bloed en wil je maar één ding: gaan!", zei hij na de race in een interview.

Familie apetrots

Voor Stefan is het de grootste titel uit zijn carrière. Zijn familie kan het geluk dan ook nauwelijks op. Moeder Sylvia beleefde het gouden moment in Birmingham, vader Léon zag thuis hoe zijn zoon iedereen achter zich liet.

Door Redactie Hart van Nederland

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