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Van Klinken, Koster en Broeders-Bol zorgen voor Nederlandse medailleregen

Van Klinken, Koster en Broeders-Bol zorgen voor Nederlandse medailleregen

Sporters

Gisteren, 23:05

Nederland heeft vrijdagavond drie medailles gepakt op de EK atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken veroverde goud bij het discuswerpen, Maureen Koster pakte zilver op de 10.000 meter en Femke Broeders-Bol bekroonde haar EK-debuut met brons op de 800 meter.

Van Klinken maakte haar favorietenrol bij het discuswerpen waar met 67,67 meter. De Duitse Shanice Craft werd tweede met 65,72 meter. Eerder op deze EK won Van Klinken al zilver bij het kogelstoten. Alida van Daalen eindigde als vierde.

De 34-jarige Koster pakte haar eerste grote outdoor-medaille. Ze moest alleen de Italiaanse Nadia Battocletti voor zich dulden. Koster klokte 31.45,76 en nam daarmee revanche voor haar mislukte optreden op de 5.000 meter.

Broeders-Bol liep in het uitverkochte Alexander Stadium naar brons in 1.55,54. Daarmee evenaarde de 26-jarige atlete het Nederlandse record waarmee Ellen van Langen in 1992 olympisch goud won in Barcelona.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
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