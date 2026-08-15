Enorme stunt van Stefan Nillessen op EK atletiek: goud op 1500 meter

Stefan Nillessen heeft voor een enorme stunt gezorgd op de EK atletiek in Birmingham door naar het goud te lopen.

De 23-jarige atleet uit Groesbeek leek in de finale in een geslagen positie te lopen toen diverse lopers hem inhaalden in de laatste bocht, maar Nillessen had een sensationele eindsprint in de benen. Hij spurtte iedereen voorbij op het laatste rechte stuk naar de finish. Hij veroverde de Europese titel in een tijd van 3.35,70.

De Zweed Samuel Pihlström finishte als tweede in 3.36,16, de Ier Andrew Coscoran werd derde in 3.36,24.

Tegenslag door blessures

Nillessen baarde opzien op de Olympische Spelen van Parijs door daar de finale te halen van de 1500 meter. Hij deed toen pas twee jaar serieus aan hardlopen. De tweevoudig Europees kampioen bij de beloften had begin van dit jaar tegenslag door blessures, maar hij leek op tijd in vorm. Hij plaatste zich relatief eenvoudig voor de finale.