WK-droom Wesley Plaisier spat uiteen na verlies tegen Ratajski

Sporters

Vandaag, 16:03

Darter Wesley Plaisier is uitgeschakeld op het WK darts in Londen. De 35-jarige Nederlander verloor in de derde ronde na een zenuwslopende partij met 4-3 in sets van de Pool Krzysztof Ratajski. Het duel werd gespeeld in het iconische Alexandra Palace.

Plaisier kan wel terugkijken op het beste WK uit zijn loopbaan. De nummer 92 van de wereld verbaasde eerder al door oud-wereldkampioen Gerwyn Price naar huis te sturen. Ook tegen Ratajski, de nummer 37 van de wereld, stond hij verrassend sterk te gooien.

Liet kansen liggen

De Nederlander begon scherp en pakte de eerste set zonder een leg te laten liggen. Daarna sloeg Ratajski terug, maar Plaisier hield zijn hoofd koel en liep uit naar een 3-1 voorsprong in sets. Zelfs bij een stand van 3-2 kreeg hij meerdere kansen om de wedstrijd af te maken.

Dat ging mis. In de zesde set liet Plaisier drie matchdarts onbenut en dat moment bleek beslissend. De ervaren Ratajski rook zijn kans, nam het initiatief over en trok de partij in een allesbeslissende zevende set naar zich toe.

Teleurstelling maakt plaats voor trots

Na afloop was de teleurstelling groot bij de darter uit Hendrik-Ido-Ambacht. "Ik ben er doodziek van", zei Plaisier bij Viaplay. "Ik had hem er in die vijfde set niet meer in moeten laten komen, maar ik had zeker die zesde set niet moeten afgeven. Ik voelde helemaal geen bijzondere spanning, maar die cruciale dubbels mochten er kennelijk niet in. Dat is ongelooflijk balen, maar ik ben toch trots op hoe ik in dit toernooi heb gepresteerd."

Door ANP

