Schutte en Keetels snelste Nederlanders bij marathon van Amsterdam

Ethiopiër Lemi Berhanu heeft de 51e editie van de marathon van Amsterdam gewonnen. Hij finishte in het Olympisch Stadion in een tijd van 2.03.33 en bleef daarmee net boven het parcoursrecord van 2.03.30. Beste Nederlander was Noah Schutte, met Micky Keetels bij de vrouwen.

De 31-jarige Leidenaar arriveerde als 25e in 2.09.35. De Ethiopische Buze Diriba won de marathon bij de vrouwen. Ze kwam in een parcoursrecord van 2.16.12 over de finish. Mikky Keetels was de snelste Nederlandse onder de vrouwen. Ze arriveerde als veertiende vrouw in een persoonlijk record van 2.30.36. De 27-jarige stewardess uit Schijndel liep al haar vijfde marathon van dit jaar.

Nat en koud

Keetels veroverde dit voorjaar in Rotterdam de Nederlandse titel in 2.30.42. Ze had in Amsterdam haar zinnen gezet op een tijd onder de 2.30. Dat lukte net niet, al liep ze in de regen een heel 'steady' tempo.

De omstandigheden in de hoofdstad waren minder gunstig dan verwacht, omdat het regende. Het betekende een natte en koude wedstrijd over 42,195 kilometer. Meer over die weersomstandigheden zie je in bovenstaande video.