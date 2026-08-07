Marathon Amersfoort verhuist vanwege hitte naar april

De Marathon Amersfoort verhuist vanwege de warmte naar het vroege voorjaar. De volgende editie is op 4 april 2027, waar de hardloopwedstrijd eerder in mei of juni werd gehouden. Volgens de organisatie was het in die maanden de afgelopen jaren vaak te warm voor de lopers. Edities na 2027 zullen ook in het vroege voorjaar plaatsvinden.

"Hoge temperaturen en luchtvochtigheid maakten het voor lopers soms minder prettig, ondanks de extra voorzieningen die wij troffen. De kans daarop is in april toch kleiner", zegt voorzitter van Stichting Marathon Amersfoort Jaco Uittenbogaard. Het evenement biedt hardloopafstanden van 21, 10 en 5 kilometer.

Meerdere lopers onwel tijdens hardloopevenementen

Volgens het KNMI worden Nederlandse lentes door klimaatverandering steeds warmer. Tijdens hardloopevenementen in het voorjaar van dit jaar werden meerdere lopers onwel door de hitte. Tijdens Marathon Amersfoort op 31 mei zakte een deelnemer net voor de finish in elkaar en moest die door hulpdiensten worden gereanimeerd. Tijdens de halve marathon van Leiden overleed een 15-jarige deelnemer.