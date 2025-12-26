Schaatsster Jutta Leerdam komt ten val op de 1000 meter

Schaatsster Jutta Leerdam is bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen ten val gekomen op de 1000 meter. De 26-jarige Zuid-Hollandse ging in haar rit tegen Angel Daleman in de tweede bocht onderuit. Leerdam hoopt dat ze in aanmerking komt voor een aanwijsplek op de 1000 meter voor de Olympische Spelen van Milaan.

"Ik weet niet wat er precies gebeurde, ik gleed gewoon weg", zei een geëmotioneerde Leerdam na afloop over haar val. "Ik heb de afgelopen World Cups gewonnen en qua wereldniveau zit ik minimaal in de top 2. Ik hoop dat ze naar mijn niveau kijken van de afgelopen tijd en zelfs van vandaag nog voordat ik viel. Ik hoop dat ze ernaar willen kijken en dat ik naar de Spelen toe kan. Ik denk dat ik daar echt hoor."

Leerdam won bij de Olympische Spelen van 2022 in Beijing zilver op 1000 meter. Ze werd ook twee keer wereldkampioene op deze afstand. "Ik weet zeker dat ik een 1.13 in de benen had vandaag en ik had daarmee gewonnen", zei de Zuid-Hollandse. "Natuurlijk moet ik het nog doen en dat heb ik niet laten zien. Toen ik in de boarding lag, dacht ik: ik voelde me zo goed en had vandaag een supergoede race kunnen laten zien aan mezelf en aan iedereen."