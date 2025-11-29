Jutta Leerdam gewond na ongeluk met automobilist die op telefoon zat

Schaatsster Jutta Leerdam is gewond geraakt na een aanrijding met een automobilist die volgens haar met zijn telefoon bezig was achter het stuur. In een video op TikTok toont ze een wond op haar kin en een opengeschuurde arm.

"Aan de man die op zijn stomme, kleine telefoon zat terwijl hij aan het rijden was en mij van de weg heeft gereden," schrijft de 26-jarige schaatsster. "Hij kwam uit de andere richting en reed aan mijn kant van de weg. Hij mag van geluk spreken dat ik taai ben."

Jutta Leerdam komt tegenwoordig vaak in het nieuws door haar relatie met bokser Jake Paul. Paul zat een tijdje terug nog met kippenvel te kijken naar een wedstrijd van Leerdam. Die beelden zie je hier:

Olympische Winterspelen

Leerdam wil dit seizoen schitteren op de Winterspelen, die op 6 februari in Milaan en Cortina d'Ampezzo beginnen. Eind december moet ze zich tijdens een kwalificatietoernooi in Heerenveen plaatsen voor deelname. Op de vorige Winterspelen pakte ze zilver op de 1000 meter.