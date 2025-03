Bekendste sportkoppel van Nederland verloofd: Jake en Jutta gaan trouwen

Jutta Leerdam is verloofd met haar geliefde Jake Paul. Het stel deelt zaterdagmiddag op Instagram dat de Amerikaanse bokser de Nederlandse topschaatsster ten huwelijk heeft gevraagd.

"We zijn verloofd", schrijven de twee bij een reeks foto's van het aanzoek. "We kunnen niet wachten om voor altijd samen te zijn." Op de foto's is onder meer te zien dat Paul op één knie is gegaan om Leerdam ten huwelijk te vragen.

Jutta Leerdam en Jake Paul zijn nu zo'n twee jaar samen. Ze bezoeken geregeld elkaars wedstrijden, zoals je in bovenstaande video kan zien. Jake Paul bezoekt zijn vriendin in Thialf.

De 28-jarige Paul en Leerdam (26) hebben sinds het voorjaar van 2023 een relatie met elkaar.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP