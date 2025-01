Jutta Leerdam wéér Europees kampioen sprint, podium geheel Nederlands

Jutta Leerdam is in Heerenveen voor de derde keer op rij Europees kampioene sprint geworden. De 26-jarige schaatsster won de afsluitende 1000 meter in 1.14,45. Daarmee versloeg ze in een rechtstreeks duel landgenote Femke Kok en passeerde haar net in het klassement.

Kok werd op de 1000 meter met 1.15,01 tweede. Suzanne Schulting zette met 1.15,31 de derde tijd neer.

In het klassement blijft Leerdam op een volledig Nederlands podium Kok en Schulting voor. De Zuid-Hollandse moest op de 1000 meter een achterstand van 0,48 seconde goedmaken op Kok. Ze was uiteindelijk 0,56 seconde sneller. Het verschil tussen Leerdam en Kok in het klassement was 0,04 seconde.

Drie op een rij

Leerdam werd eerder Europees kampioene sprint in 2021 en in 2023. Kok werd net als in 2023 tweede. In 2021 eindigde ze als derde. Schulting debuteerde op het EK sprint.

De basis voor haar derde Europese sprinttitel legde Leerdam in beide ritten op de 1000 meter. Kok, de regerend wereldkampioene op de 500 meter, was twee keer de beste op de kortste afstand.

Succes bij de mannen

Ook bij de mannen wordt het podium volledig bezet door landgenoten. Jenning de Boo is voor het eerst in zijn carrière Europees kampioen sprint geworden. De 20-jarige Nederlands kampioen zag zijn leidende positie in de afsluitende 1000 meter met 1.08,33 niet meer in gevaar komen.

In het klassement bleef De Boo landgenoten Merijn Scheperkamp en Prins voor. Het is de eerste keer dat het Europees kampioenschap sprint een volledig Nederlands podium heeft bij de mannen. Scheperkamp won de Europese sprinttitel bij de vorige editie in 2023.

ANP