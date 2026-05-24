Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Rico Verhoeven in bezwaar tegen verlies, 'laat me die wedstrijd uitvechten'

Sporters

Vandaag, 09:15

Link gekopieerd

Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag tegen Oleksandr Usyk in een gevecht om de wereldtitel van boksbond WBC. "We hebben bezwaar aangetekend bij de Middle East Professional Boxing Commission, waaronder de scheidsrechters vallen", laat manager Karim Erja weten op het vliegveld in Caïro voor de terugvlucht naar Amsterdam.

Team Verhoeven heeft op beelden gezien dat de scheidsrechter het gevecht beëindigde nadat de bel voor het verstrijken van de elfde en voorlaatste ronde al had geklonken. Verhoeven had daarvoor acht tellen gekregen, maar was alweer aan het boksen. "Het uiteindelijke doel is dat er objectief wordt vastgesteld of de beëindiging volgens de regels is verlopen", vertelt Erja. "Als blijkt dat het gevecht inderdaad na de bel is gestopt, dan vinden wij dat de uitslag niet zomaar in stand kan blijven en opnieuw beoordeeld moet worden."

'Rematch enige uitkomst'

Rapporten van de juryleden wijzen uit dat Verhoeven voorstond toen de scheidsrechter de meeslepende wedstrijd naast de verlichte piramiden van Gizeh stopte. Bij twee juryleden was de stand 95-95. Bij een derde jurylid leidde Verhoeven met 96-94. "We vinden dat een rematch de enige logische en sportieve uitkomst is", stelt Erja.

Team Verhoeven lijkt steun te krijgen van de Saudische miljardair Turki Al-Sheikh, die de beste kickbokser van de laatste twaalf jaar aan de onbetwiste wereldkampioen boksen uit Oekraïne koppelde. Hij schreeuwde vlak na de wedstrijd al in de ring dat er een rematch in Nederland moet komen. Daarvoor moet Usyk echter ook toestemming geven. De kampioen uit Oekraïne is na 25 wedstrijden nog zonder nederlaag en wereldkampioen van drie boksbonden. Hij won de afgelopen vijf jaar tot tweemaal toe van Tyson Fury, Daniel Dubois en Anthony Joshua.

'Verhoeven mocht niet winnen'

Team Verhoeven heeft het gevoel gekregen dat de Nederlandse uitdager niet mocht winnen. "Ze wilden echt niet dat iemand die pas net gestopt is met kickboksen hier wereldkampioen boksen zou worden", zei Dennis Krauweel, de coach van Verhoeven. "Dat was toch pijnlijk geweest voor ze. Maar uiteindelijk is dit een schande en een dieptepunt voor het boksen."

Ook Verhoeven begreep niets van de beslissing van de scheidsrechter. "Maar ik wist ook wel dat ik als kickbokser veel beter moest zijn om hier te winnen", zei hij. "Ik snap dat ook wel een beetje. Het is toch een beetje raar als een kickbokser na een half jaar hard trainen wereldkampioen boksen wordt. Maar dit was natuurlijk geen knock-out. Laat me die wedstrijd uitvechten."

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Door ANP

Lees ook

Tegen deze bokser vecht Rico Verhoeven om de wereldtitel
Tegen deze bokser vecht Rico Verhoeven om de wereldtitel
Rico Verhoeven bedankt fans na opgeven wereldtitel kickboksen
Rico Verhoeven bedankt fans na opgeven wereldtitel kickboksen
Rico Verhoeven sleept wereldtitel binnen, boegeroep vanuit het publiek
Rico Verhoeven sleept wereldtitel binnen, boegeroep vanuit het publiek

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.