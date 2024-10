Prijzen voor kaarten voor wedstrijd Nadal (tegen Nederland) schieten de lucht in

Tennislegende en gravelkoning, Rafael Nadal, zet na een indrukwekkende carrière een punt achter zijn loopbaan. Dat doet de 38-jarige Spanjaard na de Davis Cup Finals in november in Málaga. Dan speelt Nadal in de kwartfinale met Spanje tegen Nederland. De kaarten zijn inmiddels bijna onbetaalbaar geworden, schrijft De Telegraaf.

Mocht Nadal met Spanje winnen van Nederland, dan is het treffen met Nederland nog niet zijn laatste wedstijd. Dan volgt er nog een halve finale en mogelijk ook een finale. Toch nemen tennisliefhebbers geen risico. De doorverkoopprijzen voor het uitverkochte evenement variëren nu van 1.500 tot 34.000 euro.

Op de eerste dag staat de kwartfinale tussen Nederland en Spanje gepland.