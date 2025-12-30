Volg Hart van Nederland
Olympisch kampioen Kjeld Nuis grijpt naast ticket voor Spelen op 1500 meter

Olympisch kampioen Kjeld Nuis grijpt naast ticket voor Spelen op 1500 meter

Vandaag, 19:42 - Update: 2 uur geleden

Schaatser Kjeld Nuis heeft zich dinsdagavond niet geplaatst voor de 1.500 meter van de Olympische Spelen in Milaan. Na een zinderende ontknoping van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen, greep hij naast een rechtstreeks ticket.

De tweevoudig olympisch kampioen op deze afstand eindigde als vierde. Alleen de beste drie schaatsers komen in aanmerking voor een startbewijs. Toch is er nog een kleine kans voor Nuis. De selectiecommissie van de schaatsbond heeft nog aanwijsplekken.

De zege ging naar Joep Wennemars in 1.43,43. Tijmen Snel werd met 1.44,33 verrassend tweede en Tim Prins met 1.44,58 derde. Nuis viel net buiten de boot met de tijd 1.45,18. Eerder won Nuis nog olympisch goud op de Spelen van Pyeongchang en verdedigde die titel met succes vier jaar later in Beijing.

Door ANP

