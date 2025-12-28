Kok pakt olympisch ticket op 500 meter, Leerdam tweede

Femke Kok heeft bij het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen haar tweede ticket voor de Spelen van Milaan veroverd. De regerend wereldkampioene op de 500 meter was in de eerste omloop op die afstand op het OKT veruit de beste met 36,87 en ging zelfs niet van start in de tweede omloop.

Achter haar werd Jutta Leerdam tweede met 37,24. Daarmee maakt ze een grote kans op een ticket voor de Spelen. Anna Boersma werd met 37,27 derde en moet afwachten of dat genoeg is voor de Olympische Spelen.

Concurrentie maakt geen kans

Angel Daleman kwam in de tweede omloop tot 37,53, maar bleef daarmee buiten de top 3. Suzanne Schulting en Naomi Verkerk kwamen met respectievelijk 37,62 en 37,68 ook niet aan de derde tijd van Boersma. Marrit Fledderus startte in de slotrit twee keer vals en beëindigde daarmee haar olympische kansen.

Kok meldde zich af voor de tweede race, die pas enkele uren later na de 10 kilometer werd verreden. In die tweede omloop kwam geen van de schaatssters in de buurt van het nieuwe baanrecord van de sprintster.

Jutta Leerdam werd recent nog aangereden. Daarover vertelt ze in onderstaande video. Gisteren had ze nog meer pech. Toen viel ze bij de duizend meter:

De 500 meter werd op het OKT twee keer verreden. De beste van de twee tijden van een schaatser telde. De winnaar van de 500 meter is zeker van kwalificatie voor de Spelen. De nummers twee en drie moeten de rest van het OKT afwachten.

10 kilometer mannen

Stijn van de Bunt heeft zich bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf ook gekwalificeerd op de 10 kilometer voor de Spelen van Milaan. De 21-jarige schaatser van Team IKO X2O was met 12.36,35 een klasse apart. Jorrit Bergsma werd tweede met 12.45,52 en mag hopen op het tweede olympisch ticket op de 10 kilometer en zijn vierde deelname aan de Olympische Spelen.

Van de Bunt, die twee dagen eerder had verrast met de zege op de 5000 meter en daardoor al een olympisch startbewijs op zak had, verpulverde in de rit voor de dweil tegen Kars Jansman zijn eigen persoonlijke record van 12.54,10. Hij bleef maar nipt boven het Nederlands record van Patrick Roest (12.35,20).

Marcel Bosker versloeg na een spannende rit Chris Huizinga, maar bleef met 12.45,98 ruim boven de tijd van Van de Bunt. De schaatser van Reggeborgh werd eerder derde op de 5000 meter. In de slotrit rekende Bergsma af met Beau Snellink en zorgde hij ervoor dat hij net sneller was dan Bosker.