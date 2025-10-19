Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Choukoud weer beste Nederlander bij marathon van Amsterdam, Luijten wint bij de vrouwen

Choukoud weer beste Nederlander bij marathon van Amsterdam, Luijten wint bij de vrouwen

Sporters

Vandaag, 11:31 - Update: 4 uur geleden

Link gekopieerd

Khalid Choukoud heeft voor de vierde keer in zijn carrière de Nederlandse titel veroverd op de marathon. De 39-jarige Haagse hardloper greep het goud in de marathon van Amsterdam met een tijd van 2.08.00.

Choukoud won de Nederlandse marathontitel ook in 2016, 2021 en 2022, alle keren in de klassieker over 42,195 kilometer in de hoofdstad. Hij kwam net niet aan zijn persoonlijk record van 2.07.37, dat hij in 2023 in Valencia liep, maar liep wel zijn beste marathon van Amsterdam.

De Keniaan Geoffry Toroitich won de marathon zelf in 2.03.31, goed voor een nieuw parcoursrecord. Daarmee verbeterde hij de toptijd uit 2021. Tsegaye Getachew, de winnaar van vorig jaar, werd tweede in 2.04.19. Zijn landgenoot Getaneh Molla eindigde kort daarachter als derde met 2.04.20.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Strijd bij de vrouwen

Bij de vrouwen ging het Nederlandse goud naar Anne Luijten. De 31-jarige atlete veroverde in Amsterdam haar derde NK-titel op rij met een tijd van 2.28.27. Jill Holterman greep het zilver met een tijd van 2.29.02.

Het zag er lang naar uit dat Mikky Keetels voor een verrassing zou zorgen. De 26-jarige stewardess ging onbevangen de wedstrijd in en lag halverwege een minuut voor op de ervaren Luijten en Holterman, maar ze moest haar voortvarende tempo in het tweede deel van de marathon bekopen. Na 30 kilometer haalden Luijten en Holterman haar in. Keetels kwam uiteindelijk als derde Nederlandse vrouw over de finish in 2.31.23.

De Ethiopische Aynalem Desta won de internationale vrouwenwedstrijd in 2.17.38.

Lees ook

Chris rent de Amsterdamse marathon voor een goed doel, op zijn sokken
Chris rent de Amsterdamse marathon voor een goed doel, op zijn sokken
Sportieve premier: Schoof rent halve marathon Amsterdam, maar wel onder deze schuilnaam
Sportieve premier: Schoof rent halve marathon Amsterdam, maar wel onder deze schuilnaam

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.