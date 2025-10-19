Choukoud weer beste Nederlander bij marathon van Amsterdam, Luijten wint bij de vrouwen

Khalid Choukoud heeft voor de vierde keer in zijn carrière de Nederlandse titel veroverd op de marathon. De 39-jarige Haagse hardloper greep het goud in de marathon van Amsterdam met een tijd van 2.08.00.

Choukoud won de Nederlandse marathontitel ook in 2016, 2021 en 2022, alle keren in de klassieker over 42,195 kilometer in de hoofdstad. Hij kwam net niet aan zijn persoonlijk record van 2.07.37, dat hij in 2023 in Valencia liep, maar liep wel zijn beste marathon van Amsterdam.

De Keniaan Geoffry Toroitich won de marathon zelf in 2.03.31, goed voor een nieuw parcoursrecord. Daarmee verbeterde hij de toptijd uit 2021. Tsegaye Getachew, de winnaar van vorig jaar, werd tweede in 2.04.19. Zijn landgenoot Getaneh Molla eindigde kort daarachter als derde met 2.04.20.

Strijd bij de vrouwen

Bij de vrouwen ging het Nederlandse goud naar Anne Luijten. De 31-jarige atlete veroverde in Amsterdam haar derde NK-titel op rij met een tijd van 2.28.27. Jill Holterman greep het zilver met een tijd van 2.29.02.

Het zag er lang naar uit dat Mikky Keetels voor een verrassing zou zorgen. De 26-jarige stewardess ging onbevangen de wedstrijd in en lag halverwege een minuut voor op de ervaren Luijten en Holterman, maar ze moest haar voortvarende tempo in het tweede deel van de marathon bekopen. Na 30 kilometer haalden Luijten en Holterman haar in. Keetels kwam uiteindelijk als derde Nederlandse vrouw over de finish in 2.31.23.

De Ethiopische Aynalem Desta won de internationale vrouwenwedstrijd in 2.17.38.