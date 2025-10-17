Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Chris rent de Amsterdamse marathon voor een goed doel, op zijn sokken

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 20:52

Link gekopieerd

De marathon van Amsterdam überhaupt voltooien is al een hele prestatie, maar het op sokken doen al helemaal. Toch gaat Chris van Dommele dat aankomende zondag doen. Overigens doet hij dat niet zomaar, maar om geld op te halen voor Alzheimer.

Zijn moeder kreeg drie jaar geleden te horen dat ze de ziekte heeft. Daarom rent hij zondag de marathon, lees 42,195 kilometer, op Alzheimer Socks. Om de zeven kilometer wisselt hij van sokken, om goed door te kunnen blijven lopen. Wie zijn actie wil steunen, kan hier doneren.

Door Jamie van Velzen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.