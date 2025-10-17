Chris rent de Amsterdamse marathon voor een goed doel, op zijn sokken

De marathon van Amsterdam überhaupt voltooien is al een hele prestatie, maar het op sokken doen al helemaal. Toch gaat Chris van Dommele dat aankomende zondag doen. Overigens doet hij dat niet zomaar, maar om geld op te halen voor Alzheimer.

Zijn moeder kreeg drie jaar geleden te horen dat ze de ziekte heeft. Daarom rent hij zondag de marathon, lees 42,195 kilometer, op Alzheimer Socks. Om de zeven kilometer wisselt hij van sokken, om goed door te kunnen blijven lopen. Wie zijn actie wil steunen, kan hier doneren.