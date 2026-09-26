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Nederlandse Vollering voor het eerst wereldkampioen wielrennen

Nederlandse Vollering voor het eerst wereldkampioen wielrennen

Sporters

Vandaag, 19:58

Wielrenster Demi Vollering is in het Canadese Montreal voor het eerst wereldkampioene op de weg geworden. De 29-jarige topfavoriete zag eerst een ontsnappingspoging stranden, maar bleek in een sprint onder luid gejuich van het publiek alsnog te sterk voor de Poolse Kasia Niewiadoma. De Italiaanse Elisa Longo Borghini werd derde.

Vollering is de eerste Nederlandse wereldkampioene sinds Annemiek van Vleuten in 2022. De afgelopen twee WK's verliepen teleurstellend zonder Nederlandse medaille. In deze 66e editie leverde Nederland voor de vijftiende keer de wereldkampioene.

Vollering kende al een uitermate succesvol seizoen met zeges in onder meer de Tour de France, Giro d'Italia, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Vlaanderen. Haar beste resultaat op een WK was het zilver van Glasgow in 2023.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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