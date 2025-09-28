Nederlandse honkballers voor de 25e keer kampioen van Europa

Nederland heeft in Rotterdam het EK honkbal gewonnen. Het Koninkrijksteam versloeg aartsrivaal Italië in de twintigste onderlinge EK-finale op zaterdagavond met 6-5. Het is de 25e keer dat Oranje zich de beste honkbalploeg van Europa mag noemen. Italië blijft staan op tien Europese titels.

Het Koninkrijksteam wist zich op het EK via overwinningen op Groot-Brittannië (9-3), Frankrijk (13-4), Israël (9-1), Kroatië (3-1) en Spanje (6-1) overtuigend te plaatsen voor de eindstrijd tegen de Italianen. Het team van bondscoach Evert-Jan 't Hoen bekroonde zichzelf op het toernooi waarbij het liet zien dat Oranje een klasse apart is in Europa.

Nederland speelde op het EK met drie spelers die in het verleden in de Amerikaanse Major League (MLB) actief waren. Didi Gregorius (onder andere ex-New York Yankees), Jonathan Schoop (onder andere ex-Baltimore Orioles) en Shairon Martis (onder andere ex-Washington Nationals) waren de belangrijkste krachten in de mix van ervaren honkballers en opkomend talent.

Italiaanse comeback niet genoeg

Het Koninkrijksteam begon tegen Italië met Martis op de heuvel. Oranje kwam in de eerste inning via Didi Gregorius en Hendrik Clementina op een voorsprong van 2-0. Italië maakte via een homerun van Giaconino Lasaracina in de tweede inning en een punt van Alberto Mineo in de vierde inning gelijk in het uitverkochte Familiestadion.

Nederland nam in de tweede helft van de vierde inning weer afstand door punten van Sharlon Schoop (homerun), Juremi Profar en Eugene Helder. In de vijfde inning zette catcher Clementina de thuisploeg op 6-2.

Pitcher Martis werd na de vijfde inning door bondscoach 't Hoen vervangen door Wendell Floranus. De Italianen kwamen via Mineo, Jhorjan Guevara Dycato en Lorenzo Morresi in de zesde inning terug tot 6-5. Daar bleef het bij.

Nederland moest de Europese titel twee jaar geleden afstaan aan Spanje. Op het EK in Tsjechië waren de Spanjaarden in de halve finale met 7-6 te sterk voor Oranje.

ANP