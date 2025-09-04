Rotterdamse gemeenteraad verdeeld: mag Israël meedoen aan EK Honkbal?

De Rotterdamse gemeenteraad worstelt met de komst van het Israëlische team naar het Europees kampioenschap honkbal, dat op 20 september in die stad start. De vraag is niet alleen of Israël welkom is, maar ook of de gemeente daar überhaupt iets over te zeggen heeft en hoe de veiligheid rond de wedstrijden kan worden gegarandeerd.

Lokale partijen als de SP, BIJ1 en DENK eisen dat Israël wordt geweerd. Met steun van de Rotterdam Palestina Coalitie vinden zij dat een land - dat volgens hen verantwoordelijk is voor 'genocide en grove mensenrechtenschendingen' - geen podium in Rotterdam verdient. Ook valt de term sportwashing, dat is het oppoetsen van een imago via sport.

Andere partijen, zoals de PvdA en D66, zoeken naar juridische en organisatorische drukmiddelen. Zij wijzen onder meer op de mogelijkheid van uitsluiting bij dreiging van wanordelijkheden. Daar tegenover staan partijen als de VVD, 50PLUS en ChristenUnie. Zij vinden dat het niet aan de stad is om een land te weren.

Niet bij wedstrijden Israël

Burgemeester Carola Schouten benadrukte dat normaal gesproken sportbonden of het Internationaal Olympisch Comité over deelname beslissen. Ze noemde de situatie in Gaza "weerzinwekkend" en gaf aan dat dit ook in Rotterdam sterk leeft. Toch vindt ze dat de landelijke politiek duidelijkheid moet geven: "Geef duidelijkheid, neem stelling", zei ze.

Sportwethouder Faouzi Achbar sluit zich daarbij aan. Hij zegt intensief contact te houden met honkbalclub Neptunus en sportkoepel NOC*NSF over "de worsteling hoe om te gaan met deze situatie". Wel kondigde het college aan dat het niet aanwezig zal zijn bij wedstrijden van Israël, mocht het team daadwerkelijk in Rotterdam spelen.

ANP