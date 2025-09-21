Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Nederlandse estafettevrouwen halen WK-brons op 4x400 meter

Nederlandse estafettevrouwen halen WK-brons op 4x400 meter

Sporters

Vandaag, 13:42

Link gekopieerd

De Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter hebben hun wereldtitel niet kunnen voortzetten. Eveline Saalberg, Lieke Klaver, Lisanne de Witte en Femke Bol behaalden in de finale wel de bronzen medaille. De Amerikaanse ploeg was onnavolgbaar en pakte het goud. Jamaica rende naar het zilver.

Bol begon in derde positie aan haar ronde, maar de slotloopster slaagde er niet in het gat dicht te lopen. Bol, die vrijdag haar tweede wereldtitel veroverde op de 400 meter horden, kreeg nog rust in de serie. In de finale was de wereldrecordhoudster van de 400 meter indoor nodig en verving ze Myrte van der Schoot.

Bol won al haar derde medaille, na het goud op de 400 meter horden en het zilver op de 4x400 meter gemengde estafette. Voor Klaver was het haar tweede plak na het zilver op de gemengde estafette.

Mannen minder succesvol

De Nederlandse estafettemannen zijn op de WK atletiek in Tokio minder succesvol. Zij zijn namelijk als achtste geëindigd in de finale van de 4x400 meter. Jonas Phijffers, Terrence Agard, Liemarvin Bonevacia en Ramsey Angela liepen in de stromende regen een tijd van 3.04,84, ruim boven het Nederlands record. Botswana won verrassend het goud in 2.57,76.

De mannen wisten zondag alsnog een plak te behalen op de 4x100 meter estafette. Nsikak Ekpo, Taymir Burnet, Xavi Mo-Ajok en Elvis Afrifa liepen in de stromende regen dankzij vloeiende wissels een tijd van 37,81, een Nederlands record en een bronzen plak. De Amerikaanse ploeg won goud in 37,39, Canada pakte het zilver in 37,55.

Lees ook

Volendamse Jessica Schilder (26) eerste Nederlandse wereldkampioen kogelstoten ooit
Volendamse Jessica Schilder (26) eerste Nederlandse wereldkampioen kogelstoten ooit
Bol kroont zich opnieuw tot wereldkampioen 400 meter horden
Bol kroont zich opnieuw tot wereldkampioen 400 meter horden

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.