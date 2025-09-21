Nederlandse estafettevrouwen halen WK-brons op 4x400 meter

De Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter hebben hun wereldtitel niet kunnen voortzetten. Eveline Saalberg, Lieke Klaver, Lisanne de Witte en Femke Bol behaalden in de finale wel de bronzen medaille. De Amerikaanse ploeg was onnavolgbaar en pakte het goud. Jamaica rende naar het zilver.

Bol begon in derde positie aan haar ronde, maar de slotloopster slaagde er niet in het gat dicht te lopen. Bol, die vrijdag haar tweede wereldtitel veroverde op de 400 meter horden, kreeg nog rust in de serie. In de finale was de wereldrecordhoudster van de 400 meter indoor nodig en verving ze Myrte van der Schoot.

Bol won al haar derde medaille, na het goud op de 400 meter horden en het zilver op de 4x400 meter gemengde estafette. Voor Klaver was het haar tweede plak na het zilver op de gemengde estafette.

Mannen minder succesvol

De Nederlandse estafettemannen zijn op de WK atletiek in Tokio minder succesvol. Zij zijn namelijk als achtste geëindigd in de finale van de 4x400 meter. Jonas Phijffers, Terrence Agard, Liemarvin Bonevacia en Ramsey Angela liepen in de stromende regen een tijd van 3.04,84, ruim boven het Nederlands record. Botswana won verrassend het goud in 2.57,76.

De mannen wisten zondag alsnog een plak te behalen op de 4x100 meter estafette. Nsikak Ekpo, Taymir Burnet, Xavi Mo-Ajok en Elvis Afrifa liepen in de stromende regen dankzij vloeiende wissels een tijd van 37,81, een Nederlands record en een bronzen plak. De Amerikaanse ploeg won goud in 37,39, Canada pakte het zilver in 37,55.