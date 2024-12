Nederlanders komen vandaag in actie op het WK-Darts

Op het WK-Darts komen vandaag 'tweeënhalve' Nederlanders in actie in de vierde ronde. Verassing Kevin Doets speelt in de middagsessie en Michael van Gerwen speelt maandagavond tegen Jeffrey de Graaf. De Graaf is een Nederlander met een Zweeds paspoort.

De eerste wedstrijd van de middag gaat tussen Kevin Doets en Chris Dobey. Na zijn spectaculaire ontsnapping tegen Krzysztof Ratajski kijkt Doets vol vertrouwen vooruit. "Ik wil niet zeggen dat ik beter ben dan iedereen, maar ze zullen het lastig krijgen tegen mij," verklaarde hij gisteren zelfverzekerd na de derde ronde.

Het 17-jarige Engelse darttalent Luke Littler zit ook nog in het toernooi. Vorig jaar schakelde hij Raymond van Barneveld uit. De reactie van Van Barnveld is te zien bovenaan dit artikel.

Eerder dit WK liet 'Hawkeye' al zien tot grootse prestaties in staat te zijn door in de tweede ronde voormalig wereldkampioen Michael Smith te verslaan.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Van Gerwen

Van Gerwen komt in actie tijdens de avondsessie, waarin hij het opneemt tegen Jeffrey de Graaf. De Zweed met Nederlandse roots heeft in eerdere rondes al indruk gemaakt door zowel Gary Anderson als Paolo Nebrida te verslaan. Hoewel Van Gerwen tegen Brendan Dolan nog niet zijn beste vorm liet zien, heeft hij zich inmiddels wel verzekerd van een plek in de vierde ronde.