Michael van Gerwen door naar achtste finales WK darts

Michael van Gerwen staat in de achtste finales van het WK darts. De drievoudig wereldkampioen speelde wisselvallig in het Londense Alexandra Palace maar was wel te sterk voor Brendan Dolan uit Noord-Ierland (4-2).

Van Gerwen verloor de eerste set tegen de 51-jarige Dolan. Maar hij herstelde zich in de tweede set, die hij met een score van 129 punten uitgooide. Daarna was hij lang superieur aan zijn tegenstander, maar kwam hij in de slotfase toch nog even in de problemen Van Gerwen stuit maandag in de achtste finale op de Filipijn Paolo Nebrida of Jeffrey de Graaf, de Nederlander die in Zweden woont en ook voor dat land uitkomt.

De 35-jarige Van Gerwen is na een teleurstellend jaar op zoek naar zijn beste vorm. De Brabander won geen enkel groot toernooi in 2024. Hij vond aanvankelijk geen oplossing voor aanhoudende gebitsproblemen en moest zich opnieuw laten opereren. Van Gerwen werd in november bij de Grand Slam of Darts al in de groepsfase uitgeschakeld en leed in de eerste ronde van de Players Championship Finals eveneens een pijnlijke nederlaag.

Er was een tijd dat Michael van Gerwen nog een dartende puber met haar was. Zo gingen onze collega’s van Shownieuws in 2006 bij het gezin Van Gerwen op bezoek. Dat bezoekje zie je in bovenstaande video.

Maar met een vierde wereldtitel kan hij van zijn seizoen toch nog een groot succes maken. Als nummer 3 van de wereld hoefde hij niet aan de eerste ronde deel te nemen. Vervolgens gunde Van Gerwen de Engelsman James Hurrell in de tweede ronde geen enkele set. Met mogelijke tegenstanders als Nebrida en De Graaf had Van Gerwen het in de achtste finales zwaarder kunnen treffen. Gary Anderson, zijn verwachte tegenstander voor de achtste finale, is al uitgeschakeld. 'Mighty Mike' kan Luke Humphries en Luke Littler, de grote favorieten voor de wereldtitel, pas in de finale ontmoeten.

ANP/Hart van Nederland