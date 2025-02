Mathieu van der Poel evenaart record met zevende wereldtitel veldrijden

Mathieu van der Poel heeft zijn zevende wereldtitel veroverd in Liévin, waarmee hij zich gelijk heeft getrokken met recordhouder Erik De Vlaeminck. De 30-jarige Nederlander bewees zijn klasse door de Belgische Wout van Aert op de tweede plaats te zetten. Thibau Nys, ook uit België, won het brons door Joris Nieuwenhuis uit Nederland achter zich te houden.

Van der Poel, die in 2015 in Tábor de jongste wereldkampioen ooit werd op 20-jarige leeftijd, heeft sindsdien titel na titel verzameld. Zijn eerdere wereldtitels werden behaald in 2019, 2020, 2021, 2023, en vorig jaar weer in Tábor. Ook op de weg was hij in 2023 succesvol, met een wereldtitel in Glasgow.

‘Momenteel geen grotere sporter in Nederland dan Mathieu van der Poel’, dat zeiden ze een tijdje geleden in de Oranjezomer. Dat fragment zie je in de video bovenaan dit artikel.

"Het betekent veel voor me", vertelt de 30-jarige Nederlander direct na de overwinning. "Het is geschiedenis, het is een record dat al heel lang stond. Als je wielrenner wordt, hoop je toch een keer een wereldtitel te pakken. Maar je kunt je niet voorstellen dat het je zeven keer lukt. Ook voor mij is het nog steeds verbazingwekkend."

Van der Poel begon zoals verwacht met een felle jump die hem meteen aan kop bracht, terwijl de op de vierde startrij vertrokken Van Aert moeite had zich een weg naar voren te banen. Na een kleine drie minuten had de titelverdediger al een comfortabele marge opgebouwd. Van Aert, die maar niet uit het gedrang kwam, had al meer dan een halve minuut achterstand. Alleen de Belgen Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout hielden de schade nog enigszins beperkt. Achterhoeker Joris Nieuwenhuis meldde zich bij het ingaan van de tweede ronde ook bij de eerste achtervolgers.

Nieuwenhuis, vorig jaar tweede in Tábor, kende door gordelroos een zeer beperkt seizoen en reed pas drie weken geleden op het NK zijn eerste cross. Met ook de Belgen Nys, Emiel Verstrynge en de aangesloten Van Aert vormde hij een groep waarin zilver de inzet was.

Van Aert versnelde bij het ingaan van de vierde ronde. Het kostte Sweeck, Verstrynge en niet veel later ook Vanthourenhout hun plaats in het groepje achtervolgers. De Belgische favoriet besloot pas vorige week alsnog aan het WK deel te nemen na een beperkt aantal optredens de afgelopen maanden. Een val in de Ronde van Spanje, waar hij een diepe wond aan de knie opliep, had hem lang van de fiets gehouden en Van Aert besloot zich vooral te richten op het komende wegseizoen.

'Meteen het goede gevoel te pakken'

Van der Poel had een dag eerder gezien hoe land- en ploeggenoot Tibor Del Grosso bij de beloften wereldkampioen werd door meteen aan te vallen. "Ook daar had ik gezien dat je het beste meteen voorop kunt gaan rijden om zo veel mogelijk risico te vermijden. Ik heb de kop gepakt en kon daarna mijn ding doen. Ik had meteen het goede gevoel te pakken."

Wel reed hij nog lek in de derde ronde, kort na de eerste van twee materiaalposten. "Het was nog een heel einde tot die tweede post. Het kostte wel wat energie. Ik heb daarna gevraagd de bandendruk iets te verhogen en ben iets voorzichtiger gaan rijden."

Ribblessure

Dit seizoen reed Van der Poel een beperkt programma door een ribblessure, maar ondanks dat won hij alle acht crossen die hij reed. In 2026 heeft hij de kans om zijn achtste wereldtitel te behalen in het Zeeuwse Hulst.

Hart van Nederland, ANP