Mathieu van der Poel opnieuw wereldkampioen: dit keer op gravel

Mathieu van der Poel heeft zijn indrukwekkende sportcarrière verder uitgebreid met een nieuwe wereldtitel. De 29-jarige wielrenner domineerde het wereldkampioenschap gravel in Leuven door na een spannende race van 185 kilometer als eerste over de finish te komen. In de slotfase wist hij de Belg Florian Vermeersch af te schudden en solo naar de overwinning te rijden.

Dat Van der Poel een topsporter is, staat buiten kijf. Zelfs Johan Deksen kan niet om Van der Poel heen, zoals te zien is in de bovenstaande video.

Dit is niet de eerste keer dat Van der Poel een wereldtitel verovert. De Nederlander heeft al zes keer het wereldkampioenschap veldrijden op zijn naam staan en behaalde vorig jaar in Glasgow de wereldtitel op de weg. Dit jaar werd hij derde, achter de Sloveen Tadej Pogacar en de Australiër Ben O'Connor. Voor de Belg Florian Vermeersch was het de tweede keer op rij dat hij genoegen moest nemen met zilver. Vorig jaar eindigde hij ook als tweede, toen achter de Sloveen Matej Mohoric. De Belg Quinten Hermans verzekerde zich dit jaar van de bronzen medaille.

Afvinken

Van der Poel maakte er bewust een zware koers van door al op 100 kilometer van de finish aan te vallen. "Ik had het gevoel dat ik in een grote groep in een lastige situatie terecht zou komen," aldus Van der Poel voor de camera van Sporza. De Nederlander wist uiteindelijk weg te rijden bij de kopgroep en samen met Vermeersch op 40 kilometer voor de finish over te blijven. "We hebben goed samengewerkt, maar ik wilde toch niet op mijn sprint vertrouwen," voegde Van der Poel toe. "Deze regenboogtrui kan ik nu ook afvinken."

ANP