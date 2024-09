Van der Poel wint eerste rit Ronde van Luxemburg

Mathieu van der Poel heeft de eerste etappe van de Ronde van Luxemburg gewonnen. Het was een rit over 158 kilometer met start en finish in de hoofdstad. De regerend wereldkampioen van Alpecin-Deceuninck hield in een sprint bergop de Fransman Christophe Laporte en de Deen Andreas Kron ruim achter zich. De Nederlander Bart Lemmen werd vierde.

Het was voor Van der Poel zijn eerste zege sinds Parijs-Roubaix, begin april. "Het was inderdaad lang geleden dat ik de armen nog eens in de lucht kon steken", vertelde hij in het flashinterview. "Mooi dat dat meteen in de eerste etappe gebeurt. Ik kwam hier met als doel een rit te winnen."

De Nederlander Pepijn Reinderink had samen met zijn medevluchters, de Luxemburger Alexandre Kess en de Italiaan Mattia Bais, op 25 kilometer voor de finish nog een voorsprong van meer dan twee minuten op het peloton. Reinderink veroverde nog wat punten voor de bergtrui voordat hij 8 kilometer voor de finish als laatste werd ingehaald door het peloton. Mathieu van der Poel is een van de grootste sporters van Nederland, vinden ze bij De Oranjezomer:

0:50 ‘Momenteel geen grotere sporter in Nederland dan Mathieu van der Poel’

De Ronde van Luxemburg geldt voor een aantal renners als de laatste voorbereiding op het WK. Onder anderen Laporte, de Zwitser Marc Hirschi en natuurlijk Van der Poel zijn gestart. De Nederlander, die zijn wereldtitel over ruim een week verdedigt in Zürich, zag nog voor de start twee ploeggenoten wegvallen wegens ziekte.

Nadat tijdens de rit ook nog de Belg Emiel Verstrynge ziek afstapte, hield Van der Poel nog slechts drie ploeggenoten over voor de resterende vier etappes. "Controleren zal moeilijk worden", wist Van der Poel. "Maar met ritwinst is de druk op ons al een beetje weg."