Kozakken Boys distantieert zich van 'kwetsende spreekkoren' supporters

Kozakken Boys distantieert zich van de "kwetsende spreekkoren" die zaterdag door supporters zijn geroepen tijdens het duel met SV Spakenburg. Dat schrijft de club maandag op de website. "Het onderzoek naar de gebeurtenissen loopt nog", meldt Kozakken Boys.

Na de 1-2 overwinning op Kozakken Boys, waarin Spakenburg-spits Ahmed El Azzouti twee keer scoorde, werd de voetballer uitgescholden en aangevallen door supporters van de club uit Werkendam. Tijdens de wedstrijd klonken al racistische leuzen als "kankermoslim" en "kanker Marokkaan", vertellen meerdere aanwezigen. Extra pijnlijk, want El Azzouti speelde zelf drie jaar bij Kozakken Boys.

Stappen tegen betrokken personen

De Kozakken Boys doet nu onderzoek naar de gebeurtenissen van zaterdag. Wat de club op basis van de beschikbare beelden en verklaringen al wel kan concluderen, is dat er tijdens de wedstrijd door een deel van de supporters kwetsende spreekkoren zijn geuit, waaronder uitingen als 'AZC weg ermee'. "Kozakken Boys distantieert zich volledig van dit gedrag en onderneemt stappen tegen de betrokken personen", aldus de club.

Na afloop van het duel werden Spakenburg-spits Ahmed El Azzouti en zijn familie belaagd. "Wat er op de parkeerplaats is gebeurd, wordt momenteel onderzocht", schrijft de club. "Kozakken Boys betreurt dat het zover heeft moeten komen en keurt het geweld af, maar benadrukt dat de feiten zorgvuldig moeten worden vastgesteld voordat er verdere uitspraken of maatregelen volgen."

Racistische incidenten binnen het (amateur)voetbal komen vaker voor. In de onderstaande video vertellen voetballers van VC Vlissingen in de onderstaande video over wat zij met regelmaat naar hun hoofd krijgen geslingerd:

1:52 Racistische pesterijen in het amateurvoetbal, VC Vlissingen is er helemaal klaar mee

Niks meegekregen

De club geeft aan dat ze tegen personen die verantwoordelijk zijn voor de racistische uitingen streng zal worden opgetreden. "Ook tegen de personen die verantwoordelijk waren voor de escalatie na afloop worden passende maatregelen genomen", voegt Kozakken Boys toe. Voorzitter Dick Hoogendoorn vertelde zondag aan het ANP onder meer dat hij "tijdens de wedstrijd niets had meegekregen van bepaalde spreekkoren richting El Azzouti of andere spelers".

Maandag schrijft de club dat de voorzitter "eerder dit weekend in de media heeft gereageerd op basis van de informatie die op dat moment beschikbaar was en van zijn eigen waarnemingen van de situatie". "Inmiddels beschikt de club over aanvullende beelden en verklaringen, die in dit statement voor het eerst worden meegenomen", aldus Kozakken Boys.