KNVB start onderzoek naar racistische aanval tegen Spakenburg-spits El Azzouti

De KNVB start een onderzoek naar het incident met Spakenburg-spits Ahmed El Azzouti na afloop van het duel met Kozakken Boys. Dat bevestigt een woordvoerder van de voetbalbond zondag. RTV Utrecht meldde zaterdag dat El Azzouti en zijn familie na het duel zijn aangevallen en racistisch zijn bejegend door supporters van Kozakken Boys.

Tijdens de wedstrijd zelf zouden aanhangers van Kozakken Boys racistische teksten richting El Azzouti hebben geroepen. Tijdens de wedstrijd klonken al racistische leuzen als "kankermoslim" en "kanker Marokkaan", vertellen meerdere aanwezigen. "We kunnen nog niet precies zeggen wat er is gebeurd. Er zal een onderzoek worden gestart. Maar we keuren uiteraard iedere vorm van discriminatie en wangedrag richting spelers af", zei een woordvoerder van de KNVB.

Racistische incidenten binnen het (amateur)voetbal komen vaker voor. In de onderstaande video vertellen voetballers van VC Vlissingen in de onderstaande video over wat zij met regelmaat naar hun hoofd krijgen geslingerd:

'Niets meegekregen van leuzen'

Voorzitter Dick Hoogendoorn van Kozakken Boys zegt "niets meegekregen" te hebben van eventuele racistische uitlatingen van supporters richting El Azzouti. Dat bevestigt hij tegenover persbureau ANP.

"Tijdens de wedstrijd heb ik niets meegekregen van bepaalde spreekkoren richting El Azzouti of andere spelers", vertelt hij. "Voor zover wij weten is dat niet gebeurd. Na afloop was er een klein knokpartijtje met vier tot vijf man. Er zijn toen dingen geroepen, maar ik weet niet wat. Ik denk wel zeker te weten dat de stewards geen uitspraken hebben gedaan, zoals ik lees in de media."

Hoogendoorn maakte het opstootje na afloop van dichtbij mee. "Ik begreep dat alle spelers van Spakenburg in de bus zaten, behalve El Azzouti. Hij durfde niet naar buiten tussen de supporters door. Ik ben met hem via een andere uitgang gegaan. Op een bepaald moment ging een rookbom af, ik weet niet wie hem gooide. Daarna ontstond het knokpartijtje, waarbij volgens mij ook een broer van El Azzouti betrokken was."

Het bestuur van Kozakken Boys komt maandagavond bijeen om het incident te bespreken, de beelden te bekijken en indien nodig maatregelen te nemen.

'Flinke vechtpartij'

Een woordvoerster van de politie laat zondag weten dat er na afloop van de wedstrijd rond 18.00 uur een melding binnenkwam van "een flinke vechtpartij" bij het voetbalveld in Werkendam. De spelers van Spakenburg zouden zijn belaagd door supporters van Kozakken Boys toen ze van de kleedkamer naar hun bus liepen.

De politie heeft dit zelf niet gezien, want agenten kwamen pas aan toen de spelers van Spakenburg al in de bus zaten. De politie heeft hen begeleid naar de snelweg, weet de woordvoerster wel te bevestigen. De politie heeft nog geen aangiften binnen en er zijn ook geen aanhoudingen verricht.

El Azzouti maakte namens Spakenburg beide doelpunten tijdens de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen zijn oude club.