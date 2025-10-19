Spakenburg-spits El Azzouti na winst op Kozakken Boys doelwit van racistische aanval

Wat een sportieve voetbalavond had moeten worden voor Spakenburg-spits Ahmed El Azzouti, eindigde in chaos en geweld. Na de 1-2 overwinning op Kozakken Boys, waarin hij twee keer scoorde, werd de voetballer uitgescholden en aangevallen door supporters van de club uit Werkendam. Dat meldt RTV Utrecht.

Tijdens de wedstrijd klonken al racistische leuzen als "kankermoslim" en "kanker Marokkaan", vertellen meerdere aanwezigen. Extra pijnlijk, want El Azzouti speelde zelf drie jaar bij Kozakken Boys.

Racistische incidenten binnen het (amateur)voetbal komen vaker voor. In de onderstaande video vertellen voetballers van VC Vlissingen in de onderstaande video over wat zij met regelmaat naar hun hoofd krijgen geslingerd:

1:52 Racistische pesterijen in het amateurvoetbal, VC Vlissingen is er helemaal klaar mee

De spits kan amper bevatten wat hem is overkomen vertelt hij tegen de regionale omroep. "Ik heb hier zo’n mooie tijd gehad", zegt hij. "Mijn moeder komt normaal nooit kijken, behalve tegen Kozakken Boys. Maar dit keer zag ik haar in tranen vertrekken." Teamgenoten vroegen hem tijdens de wedstrijd zelfs of hij wilde stoppen. "Ik wilde het geen aandacht geven. We moesten gewoon winnen."

Familie en spelersbus belaagd

Na afloop liep het volledig uit de hand. Tientallen ‘fans’ van Kozakken Boys belaagden de spelersbus van Spakenburg, gooiden met bierblikken en scholden de spelers uit. Toen El Azzouti via een omweg naar de bus werd gebracht, vloog er zelfs een rookbom zijn kant op. Een steward zou hebben geroepen dat hij "geen Marokkanen zou beschermen".

El Azzouti probeerde met zijn broer en broertje weg te rennen, maar zij kregen klappen. "We renden richting de bus, maar mijn moeder was nog op het sportpark", vertelt hij geëmotioneerd. De voorzitter van Spakenburg, Marc Schoonebeek, noemt het incident "ongekend" en zegt nog nooit zoiets te hebben meegemaakt.

Spelers Kozakken Boys schieten te hulp

Opvallend genoeg kwamen juist de spelers van Kozakken Boys te hulp. "Zij probeerden ons te beschermen tegen hun eigen fans", vertelt elftalleider Eric Kok van Spakenburg. Toen bleek dat El Azzouti’s moeder nog op het terrein was, brachten de Kozakken Boys-spelers haar veilig naar de bus.

De politie West-Brabant bevestigt aan RTV Utrecht dat zij ter plekke aanwezig waren en de spelersbus daarna onder begeleiding naar de A27 hebben gebracht.

Voorzitter Dick Hoogendoorn van Kozakken Boys zegt tegen het ANP "niets meegekregen" te hebben van eventuele racistische uitlatingen van supporters richting El Azzouti. Het bestuur van de club komt maandagavond bijeen om het incident te bespreken, de beelden te bekijken en indien nodig maatregelen te nemen.