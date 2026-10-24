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Nederlandse korfballers winnen voor tiende keer op rij EK

Nederlandse korfballers winnen voor tiende keer op rij EK

Sporters

Vandaag, 16:14

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Het Nederlandse korfbalteam heeft ook de tiende editie van het EK gewonnen. De ploeg van bondscoach Ard Korporaal versloeg België in de finale (27-12). Oranje leidde bij rust slechts met twee treffers in het Tsjechische Zlín (10-8).

De Nederlandse ploeg won ook de negen eerdere edities van het Europees kampioenschap. België was voor de achtste keer de tegenstander in de finale. Oranje was in de halve eindstrijd veel te sterk voor Duitsland (35-11). België plaatste zich met een zege op Tsjechië (26-14) voor de eindstrijd.

Spannende eerste helft

Oranje miste in de eerste helft veel afstandsschoten. Daardoor konden de Belgen langer bijblijven dan in de laatste onderlinge ontmoetingen. Nederland verspeelde een voorsprong van 6-4 (6-7), maar ging toch met een voorsprong rusten (10-8). In de tweede helft speelde Oranje een stuk beter. De ploeg leidde na het derde kwart met 19-10 en zegevierde uiteindelijk met 27-12.

Ran Faber was met zes treffers topscorer van Nederland in de finale.

Door ANP

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