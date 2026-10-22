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Wilco van den Bos staat met Duitsland tegenover Oranje op EK

Sporters

Vandaag, 16:27

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Voor Oranje staat donderdagavond de halve finale van het EK korfbal op het programma. Tegenstander Duitsland wordt al tien jaar geleid door de Nederlandse bondscoach Wilco van den Bos. Hij weet hoe groot de uitdaging is.

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De Duitse korfballers kijken op tegen de Nederlandse spelers. Zij spelen allemaal in de Korfbal League, de beste competitie ter wereld. Vergelijkbaar met de Engelse Premier League in het voetbal.

'Het is altijd wel heel bijzonder als ik tegen mijn eigen land moet spelen', vertelt Van den Bos. 'Nederland is gewoon extreem goed.'

Bijzondere wedstrijd

Duitsland is de grote underdog, maar wil zich zo goed mogelijk weren. Voor Van den Bos blijft een wedstrijd tegen zijn geboorteland bijzonder. De halve finale begint donderdag om 19.00 uur.

Door Redactie Hart van Nederland
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