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Nederlandse korfballers naar EK-finale na ruime zege op Duitsland

Nederlandse korfballers naar EK-finale na ruime zege op Duitsland

Sporters

Gisteren, 22:11

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De Nederlandse korfballers hebben de finale van het EK in Tsjechië bereikt. De titelverdediger versloeg Duitsland donderdag in de halve finale met 35-11. Een bijzonder detail: de Duitse bondscoach Wilco van den Bos is zelf Nederlander en staat al tien jaar aan het roer bij de Duitse ploeg.

"Het is altijd wel heel bijzonder als ik tegen mijn eigen land moet spelen", vertelde Van den Bos vooraf aan Hart van Nederland. Hij weet hoe groot de uitdaging is. "Nederland is gewoon extreem goed", zei hij.

Op jacht naar tiende Europese titel

In de finale van zaterdag neemt Nederland het op tegen Tsjechië of België. Die landen treffen elkaar nog in de andere halve finale. Nederland won alle negen eerdere edities van het Europees kampioenschap. De ploeg van bondscoach Ard Korporaal kan zaterdag dus voor de tiende keer op rij Europees kampioen worden.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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