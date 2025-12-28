Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Jordi Cruijff wordt technisch directeur van Ajax

Jordi Cruijff wordt technisch directeur van Ajax

Sporters

Vandaag, 19:08 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Ajax en Jordi Cruijff hebben mondeling overeenstemming bereikt over de functie van technisch directeur. Dat meldt Ajax in een persbericht. Er moeten volgens de Amsterdamse club nog een aantal stappen worden genomen om tot een definitieve aanstelling te komen. Het doel van de huidige nummer 3 van de Eredivisie is dat Cruijff begin februari kan beginnen.

De raad van commissarissen (rvc) van Ajax heeft het voornemen hem te benoemen als statutair bestuurder voor een periode tot en met 30 juni 2028. Er zal een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) worden uitgeschreven, waar de aandeelhouders van Ajax formeel in kennis worden gesteld van deze voorgenomen benoeming.

De 51-jarige zoon van Johan Cruijff wordt bij Ajax de opvolger van Alex Kroes. Ajax was op zoek naar een nieuwe technisch directeur nadat Kroes had aangegeven na het ontslag van trainer John Heitinga te willen stoppen. Kroes blijft op verzoek van de rvc nog even aan. Zijn contract loopt tot het einde van het seizoen.

Cruijff was eerder profvoetballer bij onder anderen FC Barcelona en Manchester United. Hij werkte daarna in verschillende functies bij onder meer Maccabi Tel Aviv, FC Barcelona, Ecuador en Indonesië.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Huilende Ajax-spelers herdenken bij aanrijding omgekomen Elisa (21), vriendin van ploeggenoot
Huilende Ajax-spelers herdenken bij aanrijding omgekomen Elisa (21), vriendin van ploeggenoot
Inhaalwedstrijd Ajax komt te laat voor zieke fan: 'Wens gaat nooit meer in vervulling'
Inhaalwedstrijd Ajax komt te laat voor zieke fan: 'Wens gaat nooit meer in vervulling'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.