Huilende Ajax-spelers herdenken bij aanrijding omgekomen Elisa (21), vriendin van ploeggenoot

Ongeluk

Vandaag, 20:31 - Update: 2 uur geleden

De voetbalwedstrijd tussen Jong Ajax en RKC in de eerste divisie is met een minuut stilte begonnen. Beide ploegen stonden stil bij de 21-jarige vriendin van speler Mark Verkuijl van Jong Ajax die afgelopen donderdag om het leven kwam na een aanrijding in Ede. Ze werd tijdens het hardlopen geschept door een auto en overleed in het ziekenhuis.

Verkuijl maakte geen deel uit van de selectie van Jong Ajax. Hij legde vlak voor de minuut stilte wel een shirt van Ajax op de middenstip met de naam van zijn overleden vriendin Elisa. De zwaar geëmotioneerde middenvelder ging tijdens de minuut stilte bij zijn ploeggenoten staan. Enkele spelers van Jong Ajax huilden met hem mee.

Trainer Willem Weijs van Ajax vertelde bij ESPN dat hij de wedstrijd liever op een later tijdstip had willen inhalen. Ajax had daar volgens hem geen toestemming voor gekregen. Op sociale media spreken voetballiefhebbers er schande van dat er geen uitstel is verleend.

De automobiliste die Elisa doodreed was een 54-jarige plaatsgenote, zij reed na het ongeluk door. Niet lang daarna trof de politie haar aan, samen met haar voertuig. De vrouw is verhoord. De politie onderzoekt nog waarom zij is doorgereden na de aanrijding.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

