Hardloopster (21) uit Veenendaal overleden na aanrijding in Ede

Ongeluk

Vandaag, 14:45 - Update: 34 minuten geleden

Een 21-jarige vrouw uit Veenendaal is overleden nadat zij donderdagavond werd aangereden op de Maanderbroekweg in Ede. Het slachtoffer was aan het hardlopen toen ze werd geschept. Ze overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Het incident vond rond 17.15 uur plaats. De automobiliste, een 54-jarige plaatsgenote, reed na het ongeluk door. Niet lang daarna trof de politie haar aan, samen met haar voertuig. De vrouw is verhoord. De politie onderzoekt nog waarom zij is doorgereden na de aanrijding.

Door ANP

