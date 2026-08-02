AZ maakt gehakt van PSV en wint Johan Cruijff Schaal

AZ heeft de Johan Cruijff Schaal gewonnen. De wedstrijd tussen de winnaar van de KNVB Beker en de kampioen van de eredivisie eindigde in 4-0 voor de Alkmaarders.

PSV-speler Joey Veerman kreeg al vroeg in de wedstrijd een rode kaart omdat hij AZ-aanvaller Meerdink in het gezicht schopte. Vrij snel daarna maakte diezelfde Mexx Meerdink de 1-0.

In de tweede helft zette AZ nog even flink aan en via Wesley Patati, Elijah Dijkstra en Ro-Zangelo Daal liep de club uit Alkmaar uit naar 4-0.

Daarmee heeft AZ de eerste prijs van dit seizoen veroverd.