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AZ maakt gehakt van PSV en wint Johan Cruijff Schaal

AZ maakt gehakt van PSV en wint Johan Cruijff Schaal

Sporters

Vandaag, 19:59

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AZ heeft de Johan Cruijff Schaal gewonnen. De wedstrijd tussen de winnaar van de KNVB Beker en de kampioen van de eredivisie eindigde in 4-0 voor de Alkmaarders.

PSV-speler Joey Veerman kreeg al vroeg in de wedstrijd een rode kaart omdat hij AZ-aanvaller Meerdink in het gezicht schopte. Vrij snel daarna maakte diezelfde Mexx Meerdink de 1-0.

In de tweede helft zette AZ nog even flink aan en via Wesley Patati, Elijah Dijkstra en Ro-Zangelo Daal liep de club uit Alkmaar uit naar 4-0.

Daarmee heeft AZ de eerste prijs van dit seizoen veroverd.

Door Redactie Hart van Nederland

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