Sharon van Rouwendaal zwemt naar tweede olympische goud in open water

Sharon van Rouwendaal is voor de tweede keer olympisch kampioene in het openwaterzwemmen geworden. Dat lukte nog nooit iemand eerder. De in Soest opgegroeide zwemster klopte na 10 kilometer in de Parijse Seine haar Australische trainingsmaatje Moesha Johnson na een late inhaalactie. De Italiaanse Ginevra Taddeucci werd derde.

De 30-jarige Van Rouwendaal pakte in 2016 in Rio haar eerste olympische titel, vijf jaar later in Tokio gevolgd door een zilveren medaille achter de Braziliaanse Ana Marcela Cunha.

De Spelen in Parijs zijn waarschijnlijk de laatste voor Van Rouwendaal, die het na jaren hard trainen in het buitenland rustiger aan wil gaan doen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP