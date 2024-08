Gouden medaillewinnares Bouwmeester blij dat het erop zit: 'Nu genieten'

Twee dagen nadat ze zich al verzekerd had van goud, kon zeilster Marit Bouwmeester eindelijk feestvieren. De 36-jarige Friezin moest geduld hebben, want door het gebrek aan wind werd de afsluitende medalrace in de Ilca 6-klasse pas woensdag gevaren.

"Ik dacht straks zijn de Olympische Spelen voorbij en dan ben ik hier nog steeds aan het wachten", lachte Bouwmeester na afloop.

"Het is gewoon fijn dat het erop zit, dat we hebben kunnen racen en dat we nu kunnen genieten", zei Bouwmeester na haar vierde plaats in de medalrace. "Vanavond wordt er zeker een feestje gevierd.

Flinke voorsprong

Bouwmeester had zo'n ruime voorsprong op de nummer 2, de Deense Anne-Marie Rindom, dat de uitslag van de medalrace er voor haar niet meer toedeed. De Scandinavische was op haar beurt al zeker van zilver. Hoewel de Nederlandse nog een keer haar kwaliteiten wilde laten zien, wilde ze niet de kandidaten voor het brons dwarszitten.

"Ik wilde voor de linkerkant van de startlijn gaan en toen zag ik mijn Italiaanse trainingsmaat daar", zei Bouwmeester over de winnares van de medalrace, Chiara Benini Floriani. "Normaal vechten we het wel echt uit, maar zij had nog kans op brons. Het is niet helemaal mijn stijl, maar nu dacht ik: 'oké, ik gun jou de positie en ik hoop dat je het brons haalt'."

"Uiteindelijk wint ze de wedstrijd, maar de Noorse werd tweede en pakte brons. Ze verdienden het allebei, hoor. Maar ik dacht: het is niet mijn 'battle' meer om hier tussen te komen. Het is mooi dat ze het onderling hebben uitgevochten."

Lof voor concurrentie

Bouwmeester was ook vol lof over Rindom, die ook in de medalrace één plaats achter haar eindigde. "We hebben altijd die 'battles'. Volgens mij heeft zij heel veel respect voor mij en ik heb echt onwijs veel respect voor haar."

"We hebben de sport echt omhoog gepusht. Zij heeft ook goud, zilver en brons. Volgens mij heeft zij vier wereldtitels en ik heb vier wereldtitels. We hebben de sport echt wel gedomineerd met z'n tweeën en die gevechten zijn geweldig", aldus Bouwmeester.

