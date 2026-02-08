Volg Hart van Nederland
Nederlandse snowboardsters uitgeschakeld in kwalificatie big air

Olympische Spelen

Vandaag, 22:12

Melissa Peperkamp en Romy van Vreden zijn op de Olympische Spelen uitgeschakeld in de kwalificatie van de big air. Beide Nederlandse snowboardsters wisten in het Livigno Snow Park niet bij de eerste twaalf te eindigen.

De 21-jarige Peperkamp zette haar twee beste scores neer met 70,25 en 66,75 punten en kwam daarmee uit op een totaal van 137,00. Van Vreden (20) noteerde scores van 74,75 en 60,25 punten, goed voor 135,00 in totaal. Peperkamp eindigde als 21e, Van Vreden werd 22e. In totaal deden er 29 snowboardsters mee. De finale van de big air staat maandag op het programma.

Eerder op zondag strandde snowboardster Michelle Dekker op de parallelreuzenslalom in de achtste finales.

Door ANP

