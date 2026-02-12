Merel Conijn pakt zilver op 5000 meter, derde zilveren plak voor Nederland

Merel Conijn heeft Nederland op de Olympische Spelen van Milaan het derde zilver bezorgd. De 24-jarige schaatsster uit Amsterdam reed in het Milano Speed Skating Stadium een tijd van 6.46,27 op de 5000 meter. Daarmee moest ze nipt haar meerdere erkennen in de Italiaanse Francesca Lollobrigida.

Lollobrigida kwam tot 6.46,17 en pakte daarmee haar tweede gouden medaille van deze Spelen. Eerder was ze ook al de beste op de 3000 meter. Het brons ging naar de Noorse Ragne Wiklund, die met 6.46,34 vlak achter Conijn eindigde. Het verschil tussen goud, zilver en brons was slechts enkele tienden van een seconde.

Het zijn de eerste Spelen van Conijn, die vier jaar eerder in Beijing reserve was. Lollobrigida is de opvolgster van Irene Schouten, die vier jaar geleden de 5000 meter won.