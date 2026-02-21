Droomdag voor Groenewoud: gouden medaille én huwelijksaanzoek

Marijke Groenewoud moest zaterdag na de laatste dag van het olympische schaatstoernooi even bijkomen. Niet alleen van haar gouden medaille, maar ook van het moment kort na haar race, toen haar vriend haar ten huwelijk vroeg.

"Toen ik de baan afliep, dacht ik: wat is hier allemaal gaande?", sprak een verbouwereerde Groenewoud in de catacomben van het Milano Speed Skating Stadium. "Ik ben helemaal van mijn à propos. Ik vind het goud mooier, maar de ring in zilver is ook heel mooi."

Groenewoud zag tijdens haar warming-up Jorrit Bergsma de massastart bij de mannen winnen. "Toen werd ik heel erg hyper en dacht ik: dit moet ik omzetten in positiviteit. Hoe mooi zou het zijn als we twee keer goud zouden halen? Dat is goed gelukt."

De Spelen in Milaan verliepen tot dusver teleurstellend voor Groenewoud. Op de 1500 meter eindigde ze als tiende, op de 3000 meter als achtste en op de 5000 meter als zevende. "Ik kwam niet voor die klasseringen. Ik kwam wel voor meer dan dat", aldus Groenewoud. Ze gaf aan dat de massastart totaal niet te vergelijken is met de individuele afstanden. "Op de individuele nummers moet je alles van begin tot eind goed uitvoeren. Bij de massastart komt meer tactiek kijken. Het is toch een ander spelletje. Daarom stond ik hier ook wel met vertrouwen aan de start."

De gouden medaille zorgde er niet voor dat Groenewoud, die 'ja' zei op het huwelijksaanzoek, haar tegenvallende resultaten in Milaan direct vergeet. "Dit maakt niet alles goed, maar wel veel."