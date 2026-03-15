Zitskiër Jeroen Kampschreur verovert derde gouden medaille op slotdag Paralympics

Vandaag, 15:00

Zitskiër Jeroen Kampschreur heeft op de slotdag van de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina zijn derde gouden medaille behaald. De Nederlander won na de super-G en de supercombinatie ook de slalom.

De 26-jarige Leiderdorper versterkte zijn status als de meest succesvolle Nederlandse paralympische wintersporter ooit. Hij won ook al goud op de Paralympics van 2018 in Pyeongchang en zilver in Beijing 2022.

Zitskiër Niels de Langen trachtte dit jaar hetzelfde resultaat te behalen:

Zitskiër Niels mist nog maar één paralympische kleur

Zeven medailles

Zijn derde gouden medaille betekende de zevende medaille van de Nederlandse ploeg. Er zijn ook drie zilveren en een brozen medaille behaald. Het is dezelfde oogst als acht jaar geleden in Pyeongchang, toen er ook een recordaantal van zeven medailles werden binnengesleept.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

