Tweede paralympische medaille voor Kampschreur, ook brons voor De Langen

Zitskiër Jeroen Kampschreur heeft zijn tweede medaille gewonnen op de Paralympische Spelen. De Nederlander, die maandag al goud pakte op de super-G, was dinsdag ook de beste in de supercombinatie.

In dat onderdeel bleek Kampschreur opnieuw razendsnel op de super-G. Hij ging zelfs nog harder naar beneden dan tijdens zijn gouden race een dag eerder. In de slalom eindigde hij als zesde, maar dat was genoeg om de overwinning veilig te stellen.

Ook voor Nederlander Niels de Langen was het een succesvolle dag. Hij zette de tweede tijd neer op de super-G en werd achtste in de slalom. Daarmee eindigde hij in het eindklassement op de derde plaats en pakte hij de bronzen medaille.

Vorige week vertrokken de sporters naar Italië, Hart van Nederland was erbij:

2:03 Eerste paralympische sporters onderweg naar Spelen

Nederlanders samen op het podium

Tussen de twee Nederlanders op het podium stond de Italiaan Renè de Silvestro. Hij eindigde als tweede en pakte daarmee het zilver.

Niet alle Nederlanders haalden de finish. Thijn Speksnijder, de derde Nederlandse deelnemer, wist zijn super-G niet uit te rijden.

Succesvolste Nederlandse paralympiër

Voor Kampschreur is het niet de eerste keer dat hij uitblinkt op dit onderdeel. De zitskiër uit Leiderdorp won acht jaar geleden ook al goud op de supercombinatie bij de Paralympische Spelen van Pyeongchang en zilver op hetzelfde onderdeel in Peking (2022). Met drie gouden plakken en één keer zilver is hij de succesvolste Nederlandse paralympiër op de Winterspelen. Snowboardster Bibian Mentel won ook drie keer goud: één keer in Sotsji en twee keer in Pyeongchang (2018).