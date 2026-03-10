Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Tweede paralympische medaille voor Kampschreur, ook brons voor De Langen

Tweede paralympische medaille voor Kampschreur, ook brons voor De Langen

Sporters

Vandaag, 14:54 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

Zitskiër Jeroen Kampschreur heeft zijn tweede medaille gewonnen op de Paralympische Spelen. De Nederlander, die maandag al goud pakte op de super-G, was dinsdag ook de beste in de supercombinatie.

In dat onderdeel bleek Kampschreur opnieuw razendsnel op de super-G. Hij ging zelfs nog harder naar beneden dan tijdens zijn gouden race een dag eerder. In de slalom eindigde hij als zesde, maar dat was genoeg om de overwinning veilig te stellen.

Ook voor Nederlander Niels de Langen was het een succesvolle dag. Hij zette de tweede tijd neer op de super-G en werd achtste in de slalom. Daarmee eindigde hij in het eindklassement op de derde plaats en pakte hij de bronzen medaille.

Vorige week vertrokken de sporters naar Italië, Hart van Nederland was erbij:

Eerste paralympische sporters onderweg naar Spelen
2:03

Eerste paralympische sporters onderweg naar Spelen

Nederlanders samen op het podium

Tussen de twee Nederlanders op het podium stond de Italiaan Renè de Silvestro. Hij eindigde als tweede en pakte daarmee het zilver.

Niet alle Nederlanders haalden de finish. Thijn Speksnijder, de derde Nederlandse deelnemer, wist zijn super-G niet uit te rijden.

Succesvolste Nederlandse paralympiër

Voor Kampschreur is het niet de eerste keer dat hij uitblinkt op dit onderdeel. De zitskiër uit Leiderdorp won acht jaar geleden ook al goud op de supercombinatie bij de Paralympische Spelen van Pyeongchang en zilver op hetzelfde onderdeel in Peking (2022). Met drie gouden plakken en één keer zilver is hij de succesvolste Nederlandse paralympiër op de Winterspelen. Snowboardster Bibian Mentel won ook drie keer goud: één keer in Sotsji en twee keer in Pyeongchang (2018).

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Zitskiër Niels de Langen pakt eerste Nederlandse medaille op Paralympische Winterspelen
Zitskiër Niels de Langen pakt eerste Nederlandse medaille op Paralympische Winterspelen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.