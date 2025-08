Verstappen twaalfde in derde training Hongarije, Piastri het snelst

Max Verstappen heeft ook in de derde vrije training voor de Grote Prijs van Hongarije geen grip gekregen op zijn Red Bull. De Nederlander kwam niet verder dan de twaalfde tijd, op ruime afstand van zijn concurrenten.

Oscar Piastri was het snelst op de Hungaroring. De McLaren-coureur klokte 1.14,916 en was daarmee 1,246 seconde sneller dan Verstappen. Piastri’s teamgenoot Lando Norris noteerde de tweede tijd. Lewis Hamilton en Charles Leclerc volgden als derde en vierde.

Handdoek uit cockpit gegooid

De problemen voor Verstappen begonnen al op vrijdag. Toen eindigde hij als negende en veertiende in de eerste twee vrije trainingen. "Ik heb geen idee wat er aan de hand is. Ik kan gewoon niets met deze auto. Ik heb geen balans", zei hij na afloop van de tweede sessie. Na de derde training voegde hij eraan toe: "Het lijkt wel of we de problemen in de auto hebben verplaatst."

Tijdens die sessie kreeg hij bovendien een waarschuwing van de wedstrijdleiding, omdat hij een handdoek uit zijn cockpit had gegooid.

De kwalificatie voor de Grote Prijs van Hongarije begint om 16.00 uur.

ANP