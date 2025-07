Max Verstappen net buiten podium op Spa, Piastri wint voor Norris

F1-coureur Oscar Piastri heeft de Grote Prijs van België op het circuit van Spa-Francorchamps gewonnen. Nederlander Max Verstappen moest genoegen nemen met een vierde plek.

De race begon met ruim een uur vertraging wegens harde regenval. Nadat de ergste neerslag voorbij was besloot de wedstrijdleiding de race toch van start te laten gaan, achter een safety car en vervolgens een 'rollende start' onder leiding van Mercedes-coureur Lando Norris.

Christian Horner werd begin deze maand na ruim twintig jaar ontslagen als teambaas van Red Bull Racing, het team van Verstappen. Welke gevolgen heeft dit voor het team en voor Verstappen? Bekijk de analyse hieronder:

5:04 Red Bull wijst teambaas Christian Horner na twintig jaar de deur

In de eerste ronde waarin daadwerkelijk geracet werd wist Piastri direct op gedurfde wijze zijn teamgenoot voorbij te gaan op het rechte stuk van Kemmel. Erachter wist Ferrari-coureur Charles Leclerc de derde plek vast te houden ten opzichte van Verstappen, mede dankzij een betere topsnelheid.

'Derde plaats was maximaal haalbare'

Verstappen was vooraf al niet heel positief over zijn kansen. Hij achtte zelf de derde plaats maximaal haalbaar, ondanks zijn zege in de sprintrace op zaterdag. Hij won die korte wedstrijd dankzij een slimme afstelling van zijn Red Bull. De Nederlander kon toen nog met een hogere topsnelheid de McLarens aftroeven. Verstappen, die nu een auto had die beter was afgesteld op de bochten, kon ondanks enkele pogingen de Monegask niet inhalen.

Na de eerste reeks bandenwissels van inters naar droge banden bleef Verstappen de rest van de race op 1,5 tot 2,5 seconden van Leclerc rijden. Op geen moment kwam hij echter in de gelegenheid om de Ferrari-rijder in te halen.

Opvallend nog was de prestatie van Lewis Hamilton, die in zijn Ferrari vanuit de pitstraat was begonnen en dankzij een reeks inhaalacties als zevende finishte.

Piastri verstevigde met zijn zesde zege van het seizoen zijn leidende positie in het kampioenschap van de Formule 1. Verstappen handhaafde zich op de derde plaats.

Hart van Nederland/ANP