Verstappen vierde in kwalificatie Spa, mist grip

Max Verstappen start zondag vanaf de vierde plek in de Grote Prijs van België. Op het circuit van Spa-Francorchamps kon de Red Bull-coureur niet opboksen tegen de snelheid van de McLarens. Lando Norris veroverde de poleposition, gevolgd door teamgenoot Oscar Piastri en Charles Leclerc in de Ferrari.

Verstappen was drie duizendsten langzamer dan Leclerc en gaf uiteindelijk 0,341 seconden toe op Norris. Over de boordradio klonk na zijn laatste poging direct frustratie: "Geen grip." Dat terwijl de Limburger eerder op de dag nog de sprintrace wist te winnen, na een sterke inhaalactie op Piastri in de eerste ronde.

Hamilton onderuit, Tsunoda verrast

Verstappen reed de kwalificatie met een andere afstelling dan tijdens de sprintrace, maar dat pakte niet goed uit. Waar hij vorig jaar nog vierde werd in België, wist hij de drie jaar daarvoor telkens te winnen. Of dat zondag opnieuw lukt, zal afhangen van zijn openingsfase.

Opvallend was ook de slechte prestatie van Lewis Hamilton, die al in de eerste sessie werd uitgeschakeld. Hij moet het doen met een zestiende startpositie. Yuki Tsunoda, teamgenoot van Verstappen, wist zich juist positief te onderscheiden met een zevende tijd. Voor het eerst in tijden liet de Japanner weer wat snelheid zien.

Hart van Nederland/ANP