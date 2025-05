Verstappen door tijdstraf buiten de punten in sprintrace Miami

Max Verstappen is bij de sprintrace van de Grote Prijs van Miami buiten de punten geëindigd. De regerend wereldkampioen eindigde de race op de opdrogende baan rondom het Hard Rock Stadium in Miami Gardens als vierde, maar kreeg 10 seconden tijdstraf omdat hij door het team op een onveilig moment werd weggestuurd. Hij kreeg een aanrijding met de Mercedes van Kimi Antonelli. Hij eindigde daardoor als zeventiende.

De Brit Lando Norris won de race na achttien ronden voor zijn teamgenoot Oscar Piastri uit Australië. Lewis Hamilton werd in de Ferrari derde. De laatste ronden reden de coureurs achter de safetycar na een crash van Fernando Alonso in de Aston Martin.

In het WK-klassement loopt Norris een punt in op zijn teamgenoot. Piastri heeft 106 punten tegen 97 voor Norris. Verstappen blijft staan op 87 punten. Later zaterdag volgt nog de kwalificatie voor de Grote Prijs van Miami.

Crash van Leclerc

Charles Leclerc ontbrak in de sprintrace. De Monegask, die van de zesde plaats zou starten, reed op de kletsnatte baan in de warming-up zijn Ferrari tegen de muur. De start werd bij de eerste poging na twee ronden achter de safetycar uitgesteld. De coureurs klaagden dat er te weinig zicht was. Met bijna een halfuur vertraging volgde er een tweede poging en werd na twee ronden achter de safetycar alsnog besloten tot een staande start.

Kimi Antonelli had een dag eerder de poleposition veroverd. Bij de start was de 18-jarige Italiaan in de Mercedes niet zo goed weg als Piastri en viel hij terug naar de vierde plaats. De McLaren-coureurs namen daarna afstand van Verstappen. De Nederlander, die als vierde van start ging, kwam na twaalf ronden naar binnen voor nieuwe banden, maar reed bij het wegrijden tegen de Mercedes van Antonelli aan, waarbij zijn voorvleugel deels sneuvelde. Hamilton kon daarna de derde plaats overnemen van Verstappen, die door de tijdstraf nog verder terugviel.

ANP