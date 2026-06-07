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Verstappen snel klaar in Monaco door technisch probleem bij start

Max Verstappen

Vandaag, 15:25

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De Grand Prix van Monaco is uitgelopen op een enorme tegenvaller voor Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen viel al direct bij de start uit door een technisch probleem aan zijn Red Bull.

Verstappen stond op de eerste startrij, maar kwam niet van zijn plek toen de startlichten uitgingen. Terwijl de rest van het veld vertrok, bleef de Nederlander stilstaan op de grid.

Bij F1 aan Tafel bespreken de mannen kritiek van Verstappen: heeft hij daarin gelijk? Bekijk het in de video hierboven.

Meteen naar de pits

Nadat alle auto's hem waren gepasseerd, kreeg Verstappen zijn wagen alsnog aan de praat. Lang duurde zijn race echter niet.

De Nederlander stuurde zijn Red Bull direct naar de pits, waar duidelijk werd dat verder rijden geen optie was. Daarmee kwam zijn race al ten einde voordat hij ook maar één bocht had gereden.

De uitvalbeurt is extra zuur omdat Verstappen zaterdag nog zijn beste kwalificatie van het seizoen reed. Alleen Mercedes-coureur Kimi Antonelli wist sneller te gaan, waardoor de Nederlander vanaf de tweede startplek mocht vertrekken.

Na de kwalificatie had Verstappen al aangegeven dat de start met de Red Bull niet eenvoudig is. Daarbij wees hij ook op de sterke starts van de Ferrari's, die vlak achter hem op de grid stonden.

Fikse klap in WK-strijd

Door het uitvallen loopt Verstappen kostbare punten mis in het wereldkampioenschap. De Nederlander staat momenteel zevende in de WK-stand met 43 punten.

Koploper Antonelli heeft inmiddels 131 punten verzameld en loopt daardoor verder uit op Verstappen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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