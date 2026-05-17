Verstappen sluit debuut op 24 uur van Nürburgring na pech af op 38e plaats

Vandaag, 16:48

Max Verstappen heeft door autoproblemen genoegen moeten nemen met de 38e plaats tijdens de 24 uur van de Nürburgring. De Mercedes-AMG GT3 van het team van de Nederlander reed met nog ruim drie uur te gaan aan de leiding, maar moest daarna onverwacht de pits opzoeken.

Verstappen had tijdens zijn stint op zondagochtend de voorsprong op concurrent Mercedes-AMG Team Ravenol uitgebouwd tot een halve minuut. Rond 11.00 uur gaf hij het stuur over aan teamgenoot Daniel Juncadella.

De Spanjaard kreeg al snel te maken met technische problemen en moest noodgedwongen naar de pits. Na een lange periode in de garage keerde Juncadella nog kort terug op het circuit om de race rijdend af te sluiten. Mercedes-AMG Team Ravenol won uiteindelijk de race.

Wereldkampioen maakte indruk

Verstappen maakte in de eerste 21 uur indruk met meerdere sterke stints, waarin hij verschillende keren de leiding pakte. De Oostenrijker Lucas Auer en Jules Gounon uit Andorra vormden samen met de Nederlandse viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 het team.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

