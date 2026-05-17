Kans op zege op Nürburgring van korte duur: auto Verstappen in de problemen

Formule 1

Vandaag, 12:15

Max Verstappen lijkt de overwinning bij de 24 uur van de Nürburgring te kunnen vergeten. De 28-jarige Nederlander zag zijn Spaanse teamgenoot Daniel Juncadella met de Mercedes-AMG GT3 naar de pits rijden vanwege een technisch probleem. Het team van Verstappen reed op dat moment comfortabel aan de leiding.

Verstappen had zondagochtend tijdens zijn stint de voorsprong op nummer twee Mercedes-AMG Team Ravenol verder uitgebouwd, waarna hij rond 11.00 uur het stuur overgaf aan Juncadella. Het gat van 45 seconden werd vervolgens snel kleiner, waarna bleek dat de Mercedes van de Spanjaard een probleem had. De bolide werd de garage ingereden en Juncadella stapte uit. Daarmee leken de kansen van Verstappen verkeken.

'Technisch probleem'

Volgens teambaas Steve Buschmann van Winward Racing was het probleem mechanisch van aard, meldt RacingNews365. "We hebben helaas een technisch probleem", zegt Buschmann tegen de organisatie. "Rechterachterhoek, geen crash of aanraking, maar echt iets technisch." Later werd duidelijk dat het probleem werd veroorzaakt door een beschadigde aandrijfas. Het leek vanochtend nog allemaal in kannen en kruiken voor de viervoudig F1-wereldkampioen, die dit weekend voor het eerst de 24 uur van de Nürburgring rijdt:

De zusterauto van het tweede Mercedes-AMG Team Ravenol kon de leiding wel behouden, zegt Buschmann. "We gaan er op dit moment niet van uit dat het om beide auto's gaat, maar dat het specifiek aan deze auto ligt. Oftewel: dat het niet zo is dat deze schade zomaar ook direct bij de andere auto kan optreden."

Teleurstelling

Buschmann laat weten dat Mercedes de schade probeert te repareren, ondanks het aanzienlijke tijdsverlies. "We hebben met Max gesproken, we hebben met de andere coureurs gesproken en natuurlijk is iedereen mega teleurgesteld, vooral omdat ze zo lang met de #80, de Ravenol-auto, om de leiding hebben gestreden. Maar we hebben besloten dat we de auto gaan maken, zodat we in de slotfase van de race nog een keer naar buiten kunnen om hem aan de fans te laten zien."

De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 kon de race op het Duitse circuit in de Eifel rijden, omdat er dit weekend geen grand prix op het programma staat.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

