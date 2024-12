Max Verstappen moet vanwege vloeken voor straf naar Rwanda

Max Verstappen moet zijn door de internationale autosportfederatie (FIA) opgelegde taakstraf komende vrijdag in Rwanda uitvoeren. De wereldkampioen gaat werkzaamheden verrichten voor een zogenoemd grassroot-ontwikkelingsprogramma van de Rwanda Automobile Club (RAC).

Hem zal onder meer het een en ander worden uitgelegd over een crossauto die in het Afrikaanse land is gebouwd op basis van blauwdrukken die door de FIA zijn verstrekt. Het is een van de projecten die de voorbije jaren zijn opgezet door de FIA.

Johan Derksen liet zich in het programma Vandaag Inside fel uit over de FIA-baas die Verstappen oplegde minder te vloeken, te zien in de video hierboven.

Verstappen werd in september bestraft na het gebruiken van het woord 'fuck' in een persconferentie in Singapore. Hij is vrijdag ook in de Rwandese hoofdstad Kigali om het prijzengala van de FIA bij te wonen. De coureur van Red Bull wordt daar officieel gehuldigd als wereldkampioen in de Formule 1.

Verstappen eindigde zondag als zesde in de slotrace van het seizoen in Abu Dhabi. Hij betreurde het incident in de eerste bocht na de start, waar hij in aanraking kwam met Oscar Piastri (McLaren) en spinde. De Limburger kreeg van de stewards een tijdstraf van tien seconden. Verstappen kreeg ook twee strafpunten opgelegd. Inmiddels heeft hij acht strafpunten achter zijn naam staan. Na twaalf strafpunten moet hij een race overslaan.